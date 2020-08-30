Вместо верхнего. Список "облачных сообществ"

Хешмоб - это не "поставить хештег по постом" и забыть о нем. Хешмобы - затея коллективная, общения ради. Тематические сообщества - чтобы найти компанию по интересам.

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Приглашение к чаю - всех привечаем: всем - добро пожаловать!
А кого не жалуем - боты, клоны, забияки, те приветственных постов и не читают :)
"Обо мне" - в профиле. "О журнале" больше скажет его содержание, отображаемое в облаке тегов, чем самопрезентация. Если вас заинтересовала лишь одна тема среди прочих, есть вариант:




hamsa

Как рассказать внуку о макаронах с дырочками

🍝 Занимательное лапшеведение с элементами ТРИЗ

— Тесто продавливают через аппарат вроде мясорубки и получаются трубки. 

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hamsa

Облачный пост

Утро радует фактурой и текстурой

Если присмотреться к земле под ногами — можно подобрать редкие в наших краях  «талоны на осень» раскрашенные под Поллака брызгами изумрудной зелени и умбры по золотому.
В «облачных сообществах» пополнение: с подачи fotomanya  появился и уверенно набрал первую страницу поисковой выдачи  #хешмоб #смотримподноги  - там много чего можно высмотреть!  

Весь список «облачных» — тут
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hamsa

#ЧетвероногийЧетверг

Из серии "у нас в гостях". Хотя.. с их точки зрения это еще вопрос, кто у кого в гостях. Они тут жили задолго до того, как мы с пальмы слезли.

Ну разве не красавица?

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hamsa

Почему мозги работают на технологии, а не на отношения?

Люблю засыпать под сериалы. Смотрю Event. Пришельцы, человекоподобные.
Так себе, косяки и натяжки.
Но главная засада та же, что во всех прочих фильмах-сериалах- вообще в любой фантастике или фэнтази: сумасшедшие технологии и, при этом - никаких подвижек в области выстраивания отношений.
Стремление к власти и подавлению в основе побуждений - ни между собой договориться, ни разрулить напряги с "принимающей стороной".
Будь обитатели иных миров какими угодно - антропоморфными, кошачьими, виртуальными - попытки "навести мосты" либо не делаются, либо сходу проваливаются и начинается замес.
Человечество безнадежно?

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hamsa

Полезно ли срисовывать?

- Примерно как списывать. На определенном этапе какие-то задачи таким способом решаются. Списывая с доски, ученик привыкает правильно держать ручку, тренирует мелкую моторику. Если строчки получаются ровными - это повод для удовлетворения. Но к написанию собственных текстов этот навык имеет очень отдаленное отношение.

Срисованная картинка - это чужая картинка. Если контуры наконец-то получились точными, краски легли на удивление удачно - есть повод похвалить себя за выполненное упражнение. Твердая рука, несомненно, пригодится в рисовании.
Почему Пиросмани - это хорошо, а бабушкин коврик на клеёнке - треш? Потому что он-то от себя рисовал, а "клеёнщики" - по трафаретам.

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Почему рисование — это не страшно?

 Не бывает такого "не умею рисовать": если сравнить с пением или с бегом - под душем споёт каждый; не каждый пробежит стометровку на время, но  сотня метров  трусцой по силам любому, кто не испытывает затруднений с ходьбой. И рисовать способен всякий, кто в состоянии держать карандаш. 

Появилось модное направление для корпоративных увеселений - арт-кафе: кофе-пироженки и мольберты стоят. Приходят люди, которые последний раз с удовольствием рисовали в детском саду, берут кисть-краски и через час пищат от восторга - да я могу, оказывается!
Это досуг и не без пользы - задача преодолеть страх перед полотном и свою неуверенность или стыдливость - куда мне в калашный ряд? А на миру не страшно :) Организаторы не дают уроков, не проводят тренинг, просто подбирают задание таким образом, чтоб участники не разочаровались и даже получили то, чем можно похвалиться в инстаграме. 

Если в реале отсутствует такая возможность - не сложно организовать себе и друзьям виртуальный "арт-шоп" самостоятельно :)

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#ятестируюмобильноеприложение (просто нет слов)

hamsa

Бытовуха

Сходила укололась от гриппа - приглашение пришло по е-мейлу. Очередь тоже по интернету.
Верю, что кому-то не катит, но мне помогает от бесконечных зимних простуд.
В прежние годы семейный врач прививки ставил, а теперь, когда терапевт по телефону, прививочный пункт открыли в отдельном помещении.

В поликлинике не по сезону малолюдно. Даже температуру не измеряют, лишь быстро на словах опросили про недомогания.

За время карантина на прилегающей территории "сделали нам красиво" - рулонный газон постелили

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