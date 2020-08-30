- Примерно как списывать. На определенном этапе какие-то задачи таким способом решаются. Списывая с доски, ученик привыкает правильно держать ручку, тренирует мелкую моторику. Если строчки получаются ровными - это повод для удовлетворения. Но к написанию собственных текстов этот навык имеет очень отдаленное отношение.



Срисованная картинка - это чужая картинка. Если контуры наконец-то получились точными, краски легли на удивление удачно - есть повод похвалить себя за выполненное упражнение. Твердая рука, несомненно, пригодится в рисовании.

Почему Пиросмани - это хорошо, а бабушкин коврик на клеёнке - треш? Потому что он-то от себя рисовал, а "клеёнщики" - по трафаретам.

Почему рисование — это не страшно?

Не бывает такого "не умею рисовать": если сравнить с пением или с бегом - под душем споёт каждый; не каждый пробежит стометровку на время, но сотня метров трусцой по силам любому, кто не испытывает затруднений с ходьбой. И рисовать способен всякий, кто в состоянии держать карандаш.

Появилось модное направление для корпоративных увеселений - арт-кафе: кофе-пироженки и мольберты стоят. Приходят люди, которые последний раз с удовольствием рисовали в детском саду, берут кисть-краски и через час пищат от восторга - да я могу, оказывается!

Это досуг и не без пользы - задача преодолеть страх перед полотном и свою неуверенность или стыдливость - куда мне в калашный ряд? А на миру не страшно :) Организаторы не дают уроков, не проводят тренинг, просто подбирают задание таким образом, чтоб участники не разочаровались и даже получили то, чем можно похвалиться в инстаграме.

Если в реале отсутствует такая возможность - не сложно организовать себе и друзьям виртуальный "арт-шоп" самостоятельно :)



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#ятестируюмобильноеприложение (просто нет слов)