⛾ Приглашение к чаю - всех привечаем: всем - добро пожаловать! А кого не жалуем - боты, клоны, забияки, те приветственных постов и не читают :) "Обо мне" - в профиле. "О журнале" больше скажет его содержание, отображаемое в облаке тегов, чем самопрезентация. Если вас заинтересовала лишь одна тема среди прочих, есть вариант:
Если присмотреться к земле под ногами — можно подобрать редкие в наших краях «талоны на осень» раскрашенные под Поллака брызгами изумрудной зелени и умбры по золотому. В «облачных сообществах» пополнение: с подачи fotomanya появился и уверенно набрал первую страницу поисковой выдачи #хешмоб#смотримподноги - там много чего можно высмотреть!
Люблю засыпать под сериалы. Смотрю Event. Пришельцы, человекоподобные. Так себе, косяки и натяжки. Но главная засада та же, что во всех прочих фильмах-сериалах- вообще в любой фантастике или фэнтази: сумасшедшие технологии и, при этом - никаких подвижек в области выстраивания отношений. Стремление к власти и подавлению в основе побуждений - ни между собой договориться, ни разрулить напряги с "принимающей стороной". Будь обитатели иных миров какими угодно - антропоморфными, кошачьими, виртуальными - попытки "навести мосты" либо не делаются, либо сходу проваливаются и начинается замес. Человечество безнадежно?
- Примерно как списывать. На определенном этапе какие-то задачи таким способом решаются. Списывая с доски, ученик привыкает правильно держать ручку, тренирует мелкую моторику. Если строчки получаются ровными - это повод для удовлетворения. Но к написанию собственных текстов этот навык имеет очень отдаленное отношение.
Срисованная картинка - это чужая картинка. Если контуры наконец-то получились точными, краски легли на удивление удачно - есть повод похвалить себя за выполненное упражнение. Твердая рука, несомненно, пригодится в рисовании. Почему Пиросмани - это хорошо, а бабушкин коврик на клеёнке - треш? Потому что он-то от себя рисовал, а "клеёнщики" - по трафаретам.
Не бывает такого "не умею рисовать": если сравнить с пением или с бегом - под душем споёт каждый; не каждый пробежит стометровку на время, но сотня метров трусцой по силам любому, кто не испытывает затруднений с ходьбой. И рисовать способен всякий, кто в состоянии держать карандаш.
Появилось модное направление для корпоративных увеселений - арт-кафе: кофе-пироженки и мольберты стоят. Приходят люди, которые последний раз с удовольствием рисовали в детском саду, берут кисть-краски и через час пищат от восторга - да я могу, оказывается! Это досуг и не без пользы - задача преодолеть страх перед полотном и свою неуверенность или стыдливость - куда мне в калашный ряд? А на миру не страшно :) Организаторы не дают уроков, не проводят тренинг, просто подбирают задание таким образом, чтоб участники не разочаровались и даже получили то, чем можно похвалиться в инстаграме.
Если в реале отсутствует такая возможность - не сложно организовать себе и друзьям виртуальный "арт-шоп" самостоятельно :)
Сходила укололась от гриппа - приглашение пришло по е-мейлу. Очередь тоже по интернету. Верю, что кому-то не катит, но мне помогает от бесконечных зимних простуд. В прежние годы семейный врач прививки ставил, а теперь, когда терапевт по телефону, прививочный пункт открыли в отдельном помещении.
В поликлинике не по сезону малолюдно. Даже температуру не измеряют, лишь быстро на словах опросили про недомогания.
За время карантина на прилегающей территории "сделали нам красиво" - рулонный газон постелили